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Архив - Наука и технологии

Nissan создал "беспилотные" шлепанцы (ВИДЕО)

29.01.2018 14:25
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Nissan создал "беспилотные" шлепанцы (ВИДЕО)

Автомобильный концерн Nissan встроил систему автоматической парковки ProPILOT в комнатные тапочки, мебель и другие предметы, сообщает Inshe.tv.
Демонстрационной системой оборудована одна из традиционных японских гостиниц-рёканов в Хаконе. Столики, пульты от телевизора, тапочки и дзабутоны — плоские подушки для сидения — оснащены миниатюрными колесиками и двигателями.
Как только гости освобождают тапочки, подушки и столики, те автоматически возвращаются на предназначенные для них “парковочные” места. Для этого достаточно нажать кнопку на стене комнаты.
Система автоматической парковки Nissan ProPILOT Park была представлена осенью 2017 года вместе с новым электромобилем Nissan LEAF 2018. Тогда же компания продемонстрировала технологию Brain-to-Vehicle, которая позволит умным автомобилям считывать сигналы мозга водителя.



Теги: отель, Nissan, тапки, беспилотник
 
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