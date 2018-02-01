Все рубрики раздела
- Мобильные операторы анонсировали запуск связи 4G в Украине08:50
- Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье16:45
- Він мовчав 12 років: з космосу надійшов таємничий сигнал10:01
- Как изменится мир к 2099 году. Шокирующее предсказание от футуролога с мировым именем08:05
- Украина испытала первую крылатую ракету отечественного производства15:00
- Немецких автопроизводителей обвинили в экспериментах над людьми и животными09:20
- Microsoft выпустила "антипатч" для проблемного обновления от Intel15:30
- Nissan создал "беспилотные" шлепанцы (ВИДЕО)14:25
- В Детройте показали прототип четырехместного аэромобиля09:45
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
Мобильные операторы анонсировали запуск связи 4G в Украине
В Украине продали первые лицензии на мобильную связь четвертого поколения, известную как 4G. Специалисты уверяют, что старт ее работы снимет необходимость поиска WiFi для юзеров мобильного интернета, сообщает ТСН.
Скорость интернета должна вырасти сразу более чем в шесть раз. И мобильные операторы уверяют, что это произойдет уже этой весной. В "Киевстаре" говорят про вторую половину марта для жителей больших городов, а оператор Vodafone готовится к локальному тестированию услуги в апреле – и сперва она будет доступна выборочно, в отдельных торговых или офисных центрах. Охватить покрытием областные центры в Vodafone планируют с середины лета и вплоть до конца года. Конкуренты же из "Киевстар" анонсируют большую ловкость. "У нас уже готово все оборудование. Железо уже стоит", - уверяют они.
В свою очередь оператор мобильной связи компания lifecell планирует начать внедрение 4G-связи через 1-2 месяца, максимум в апреле. "Мы планируем запустить 4G для наших абонентов очень скоро, в течение месяца или двух, максимум - в апреле. У нас очень современное оборудование", - сказал журналистам главный исполнительный директор компании lifecell Исмет Языджи.
Теги: Украина, 4G, мобильная связь
- Абонентам: что нужно сделать для использования 4G
- Vodafone и lifecell протестировали стандарт 4G
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Ющенко испугался переворота
- "Украину ждет военный переворот", - спикер "Правого сектора"
- Березовский прочит Украине новую революцию, которую возглавит Тимошенко
- Захарченко и Пасечник подписали «протокол» о создании «единого таможенного пространства» между «ДНР» и «ЛНР»09:02
- Остатки sim-карт «Феникса» по «ДНР»: Макеевка – 6, Енакиево – 2. Дебальцево – 0. Очереди остаются огромные08:29
- Российские сотовые операторы не собираются заходить на оккупированный Донбасс - озвучены причины08:21
- Взятие Новоалександровки под контроль ВСУ не противоречит Минским соглашениям – штаб АТО07:56
- Ремонтникам Vodafone не дали гарантию безопасности на Донбасс07:44
- За сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ07:28
- “Десантники не умирают. Они уходят в небо”, - Украина потеряла под Авдеевкой еще одного защитника - Яна Пуцулая07:19
- Кабмин повысил размер адресной помощи переселенцам19:15
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу18:56
- Время следования киевского поезда в Мариуполь будет сокращено на час17:57
- Переходят красную черту: в Раде отреагировали на "антибандеровский закон" Польши09:16
- Украинским журналистам отказали в аккредитации на футбольный ЧМ-2018 в России09:10
- Украинских журналистов не пустили на ЧМ-2018 в России09:05
- Захарченко и Пасечник подписали «протокол» о создании «единого таможенного пространства» между «ДНР» и «ЛНР»09:02
- Мобильные операторы анонсировали запуск связи 4G в Украине08:50
- Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны08:43
- Сенат Польши принял закон, запрещающий поддержку украинских националистов08:37
- Остатки sim-карт «Феникса» по «ДНР»: Макеевка – 6, Енакиево – 2. Дебальцево – 0. Очереди остаются огромные08:29
- Российские сотовые операторы не собираются заходить на оккупированный Донбасс - озвучены причины08:21
- Названы лучшие народные средства от повышенного давления08:15
- Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны08:43
- Названы лучшие народные средства от повышенного давления08:15
- Фрукти можуть провокувати ожиріння?22:29
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье16:45
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- Когда начнут платить февральскую пенсию
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему
- Трамп и Путин приняли решение по Донбассу
- Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты
- На Донбассе может повториться август 2014-го
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ