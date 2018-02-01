Мобильные операторы анонсировали запуск связи 4G в Украине

01.02.2018 08:50

В Украине продали первые лицензии на мобильную связь четвертого поколения, известную как 4G. Специалисты уверяют, что старт ее работы снимет необходимость поиска WiFi для юзеров мобильного интернета, сообщает ТСН.

Скорость интернета должна вырасти сразу более чем в шесть раз. И мобильные операторы уверяют, что это произойдет уже этой весной. В "Киевстаре" говорят про вторую половину марта для жителей больших городов, а оператор Vodafone готовится к локальному тестированию услуги в апреле – и сперва она будет доступна выборочно, в отдельных торговых или офисных центрах. Охватить покрытием областные центры в Vodafone планируют с середины лета и вплоть до конца года. Конкуренты же из "Киевстар" анонсируют большую ловкость. "У нас уже готово все оборудование. Железо уже стоит", - уверяют они.

В свою очередь оператор мобильной связи компания lifecell планирует начать внедрение 4G-связи через 1-2 месяца, максимум в апреле. "Мы планируем запустить 4G для наших абонентов очень скоро, в течение месяца или двух, максимум - в апреле. У нас очень современное оборудование", - сказал журналистам главный исполнительный директор компании lifecell Исмет Языджи.