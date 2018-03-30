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Архив - Наука и технологии

Украинским мобильным операторам дали "зеленый свет" на запуск 4G

30.03.2018 09:20
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Украинским мобильным операторам дали "зеленый свет" на запуск 4G

Украинский государственный центр радиочастот, начиная с 30 марта, готов выдать мобильным операторам разрешительные документы на эксплуатацию базовых станций связи 4G, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Долгожданный 4G в диапазоне 2600 МГц наконец станет доступным. Поэтому это приятная новость и для пользователей услуг, которые одними из первых получат преимущества современной технологии - надежный и скоростной Интернет", - отметил исполнительный директор госоргана Вадим Гулько.



Теги: Украина, 4G, запуск
 
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