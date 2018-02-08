В Турции нашли дешевую альтернативу виагре

08.02.2018 10:20

Регулярное принятие аспирина повышает мужскую потенцию. К такому выводу пришли турецкие медики из университета "Медполь". Научная работа специалистов была опубликована в Renal and Urology News, сообщает сайт podrobnosti.ua.

В качестве объекта для исследований выступили 184 мужчины, страдающих эректильной дисфункцией. При этом их средний возраст составил 48 лет. В течение шести недель часть мужчин принимала плацебо, а остальные выпивали 100-миллиграмовую таблетку аспирина.

После окончания этого эксперимента оказалось, что у употреблявших аспирин мужчин количество успешных половых актов возросло с 31 до 78 процентов.

Как рассказал один из авторов эксперимента доктор Зеки Байрактар, такой результат связан с кроверазжижающим свойством лекарства.

Он отметил, что "ацетилсалициловая кислота (основное действующее вещество аспирина) снижает средний объем тромбоцитов, ответственных за выработку тромбоксана, который оказывает сосудосуживающее действие".