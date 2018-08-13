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Разозленный санкциями Эрдоган угрожает разорвать отношения с США и уйти к другим союзникам
Президент Турции не хочет продолжать отношения со страной, которая начала против республики экономическую войну.
Реджеп Эрдоган сделал громкое заявление о том, что собирается "распрощаться" с Соединенными Штатами, если те не прекратят "давить долларом" на Турцию. Эти слова были сказаны в ответ на новые санкции Трампа.
Вместо того, чтобы принять их как должное, Эрдоган решил поставить американскому президенту ультиматум, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на агентство Anadolu. Турецкий президент заявил, что он готов распрощаться со страной, которая объявляет войну всему миру. Также Эрдоган говорит о Штатах как о стране, которая готова пожертвовать стратегическим сотрудничеством со страной, с 88-миллионным населением.
Взамен этого американцы готовы сотрудничать с террористическими организациями, считает глава республики. Собственно, суть ультиматума состоит в том, чтобы разорвать все отношения с Соединенными Штатами и начать сотрудничать с другими союзниками.
Теги: США, Донбасс, Турция, угроза, Эрдоган
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