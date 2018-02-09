Китайская полиция получила "умные" очки, распознающие преступников

09.02.2018 13:35

Китайская полиция начала тестирование "умных" очков, которые распознают лица прохожих в режиме реального времени, сопоставляя их с государственной базой данных о правонарушителях, сообщает Телеканал новостей «24».

Власти страны убеждены, что такие устройства существенно повысят эффективность правоохранительных органов. Особенно это касается преступников, находящихся в розыске.

За короткое время устройства уже помогли задержать 7 подозреваемых в совершении серьезных преступлений. А также еще 26 человек, которые пытались путешествовать с поддельными документами.

Хотя технология доказала свою эффективность, журналисты опасаются, что власть будет использовать их для борьбы с политическими диссидентами.



