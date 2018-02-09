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Архив - Наука и технологии

Китайская полиция получила "умные" очки, распознающие преступников

09.02.2018 13:35
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Китайская полиция получила "умные" очки, распознающие преступников

Китайская полиция начала тестирование "умных" очков, которые распознают лица прохожих в режиме реального времени, сопоставляя их с государственной базой данных о правонарушителях, сообщает Телеканал новостей «24».
Власти страны убеждены, что такие устройства существенно повысят эффективность правоохранительных органов. Особенно это касается преступников, находящихся в розыске.
За короткое время устройства уже помогли задержать 7 подозреваемых в совершении серьезных преступлений. А также еще 26 человек, которые пытались путешествовать с поддельными документами.
Хотя технология доказала свою эффективность, журналисты опасаются, что власть будет использовать их для борьбы с политическими диссидентами.



Теги: Китай, полиция, очки, распознавание образов
 
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