В Германии разработали робота для сбора огурцов

16.02.2018 10:22

Немецкая компания Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology IPK разрабатала робота-огородника для сбора огурцов, сообщает AGRONEWS.

Исследователи поставили перед собой непростую задачу — добиться идентификации зеленых овощей, замаскированных зелеными листьями. При этом учитывается изменение условий освещения.

На данный момент робот обнаруживает около 95% огурцов, используя мультиспектральные камеры и систему технического зрения.

Кроме того разработчики намерены добиться качественной уборки овощей без повреждений плода и корневой системы растения. Для этого изготовлены три прототипа захвата (захват на основе вакуумной технологии, набор бионических захватных "челюстей" и специальная "огуречная рука" на основе роботизированной руки OpenBionics).

Сейчас огурцы, предназначенные для маринования, собираются в Германии вручную с помощью сельскохозяйственных машин с крылоподобными креплениями, на которых лежат сезонные рабочие и срывают созревшие овощи. Способ ручного сбора урожая признан неэкономичным из-за трудоемкости и энергозатратности.