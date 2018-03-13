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Архив - Наука и технологии

Apple собирается выпустить "ноутбук для бедных"

13.03.2018 11:25
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Apple собирается выпустить "ноутбук для бедных"

Американская корпорация Apple выпустит бюджетный ноутбук популярной серии MacBook, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Матрицу для новых ноутбуков будет производить корейская компания LG Display. Первые поставки комплектующих для производства стартуют в апреле текущего года. Серийное производство намечено на май-июнь.
По данным издания DigiTimes, ноутбук будет оснащен 13,3-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей. Цена новинки составит примерно $900.
Презентация ноутбука может пройти в июне, на конференции для разработчиков WWDC.



Теги: модель, ноутбук, бюджет, Apple
 
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