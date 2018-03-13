Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Apple собирается выпустить "ноутбук для бедных"11:25
- В Украине могут запретить ряд пророссийских сайтов: опубликован список20:41
- Готовьте паспорта: украинцам рассказали, как будет проходить регистрация SIM-карт19:25
- Предсказана смерть миллионов человек от неизвестной инфекции18:02
- Эксперт вычислил средний срок службы техники Apple09:15
- В США изобрели "деревянный пенопласт"19:30
- Ученые выяснили невероятный факт о собаках18:32
- В Китае занялись разработкой связи 6G17:20
- В Китае испытали высокоскоростной поезд "длинномер"12:00
- Исследователи впервые обнаружили на Земле алмаз с "инопланетным" льдом внутри09:30
Apple собирается выпустить "ноутбук для бедных"
13.03.2018 11:25
Американская корпорация Apple выпустит бюджетный ноутбук популярной серии MacBook, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Матрицу для новых ноутбуков будет производить корейская компания LG Display. Первые поставки комплектующих для производства стартуют в апреле текущего года. Серийное производство намечено на май-июнь.
По данным издания DigiTimes, ноутбук будет оснащен 13,3-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей. Цена новинки составит примерно $900.
Презентация ноутбука может пройти в июне, на конференции для разработчиков WWDC.
Теги: модель, ноутбук, бюджет, Apple
Читайте также:
- КСУ признал неконституционными некоторые положения бюджета 2010
- Министр финансов рассказал о макропоказателях на 2011 год
- В Донецкой области проведут мониторинг объектов, финансируемых за счет средств госбюджета
- Минфин ударно сокращает дефицит бюджета
- Депутаты "легким движением руки" урезают льготы украинцам
- Димитровским рабочим задолжали почти шесть с половиной миллионов гривен
- Ходаковский о «бюджете» и жизни в «ДНР»11:50
- Что ждет Донбасс после прихода миротворцев11:32
- В Петровском районе оккупированного Донецка произошло смертельное ДТП11:12
- Луценко рассказал о контактах Рубана с Захарченко10:34
- Миссия ОБСЕ узнала обстоятельства взрыва маршрутки в Донецке10:16
- В Мариуполе остерегают от нашествия людей09:51
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 марта09:06
- «Они просто издеваются»: боевики ввели новые ограничения для жителей Луганска08:54
- На Донбассе за сутки получили ранения два украинских военных – штаб АТО08:43
- В Донбассе ликвидирован боевик «Малек»08:08
- Ходаковский о «бюджете» и жизни в «ДНР»11:50
- Что ждет Донбасс после прихода миротворцев11:32
- Apple собирается выпустить "ноутбук для бедных"11:25
- В Петровском районе оккупированного Донецка произошло смертельное ДТП11:12
- Мультфильм "Похищенная принцесса" установил рекорд среди украинских фильмов10:50
- Луценко рассказал о контактах Рубана с Захарченко10:34
- Миссия ОБСЕ узнала обстоятельства взрыва маршрутки в Донецке10:16
- Десять эффективных мер профилактики простуды и гриппа09:56
- В Мариуполе остерегают от нашествия людей09:51
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 марта09:06
- Десять эффективных мер профилактики простуды и гриппа09:56
- Восстановить случайно удаленные фото можно08:19
- Программа «Выбери своего врача» - ответы на самые частые вопросы переселенцев и жителей Донбасса08:14
- Полезные свойства брокколи, о которых мало кто знает22:15
- Медики подсказали, как весной избежать головных болей16:20
- Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны09:07
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список15:07
- Как выйти из праздников: рецепт правильного опохмела12:38
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки
- В «ДНР» снова бьют в набат: «Украина возобновила строительство концлагерей»
- В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»