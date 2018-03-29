Huawei презентовала конкурента Apple AirPods

29.03.2018 09:20

Компания Huawei создала аналог наушников AirPods под названием FreeBuds. Внешне они напоминают устройства от Apple, но FreeBuds работают намного дольше и стоят дешевле, сообщает ИА "ВладТайм".

Наушники имеют современный дизайн и выпускаются в двух цветах: черном и белом. Главное отличие продукции Huawei от Apple – время работы. FreeBuds демонстрируют рекордные показатели, работая на 10 часов дольше, чем AirPods. Наушники поставляются в специальном кейсе, держатся в нем они за счет магнитов. Также FreeBuds имеют лучшую шумоизоляцию, чем AirPods, за счет дизайна и силиконовых накладок. Приобрести FreeBuds можно за 160 евро, на 20 евро дешевле продукции от Apple.