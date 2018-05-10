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Беларусь начинает производство электромобилей
В Республике Беларусь в мае 2018 года начнется производство электромобилей. Две модели китайской компании Zotye будет собирать завод "Юнисон", расположенный под Минском, сообщает Auto24.
Более доступная модель, Zotye E200EV, будет комплектоваться электромотором мощностью 83 лошадиных сил и блоком аккумуляторных батарей, емкость которых составит 24,5 киловатт-часа. Это позволит машине проезжать до 220 километров на одной зарядке.
Вторая модель, Z500EV, машина более высокого класса. Ее планируют оснастить 129-сильным электромотором и аккумуляторами, с помощью которых пробег предполагается увеличить до 250 километров. Стоит подчеркнуть, что в китайском концерне именно эту модель позиционируют как премиальную, так как она будет оснащаться кожаным салоном, большим экраном информационно-развлекательной системы.
О ценах пока ничего неизвестно, однако в Zotye предполагают, что ситикар обойдется покупателю примерно в 17 тыс. долларов, а седан будет стоить около 22 тыс. долларов.
Теги: Беларусь, производство, электромобиль
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