Британские ученые нашли новое лекарство от облысения

10.05.2018 08:45

Новое средство, которое потенциально может помочь от облысения, было обнаружено при испытаниях лекарств, первоначально предназначавшихся для лечения остеопороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Препарат содержит компонент, влияющий на протеин, который тормозит рост волос и приводит к облысению. Руководитель проекта доктор Натан Гокшоу с Университета Манчестера говорит, что открытие "может действительно изменить жизнь людей, страдающих от выпадения волос".

В настоящее время существует только два препарата для лечения облысения: миноксилил, предназначенный как для мужчин, так и для женщин, и финастерид - только для мужчин. Оба препарата имеют побочные эффекты, поэтому пациенты чаще выбирают операцию по трансплантации.

Лабораторное исследование проводили на 40 образцах волосяных фолликул пациентов, которым сделали пересадку волос.

Доктор Гокшоу заявил ВВС, что в дальнейшем нужны клинические испытания препарата, чтобы убедиться в его эффективности и безопасности.