В порт Одессы прибыл британский военный корабль

19.12.2018 15:30

Сегодня, 19 декабря, в порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании, передает replyua.net со ссылкой на «Думскую». «Примерно в 10:35 корабль был пришвартован к понтонному причалу яхт-клуба Одесса.

Это первый корабль Североатлантического альянса, который гостит в Украине после инцидента в Керченском проливе», – говорится в сообщении.



Более того, есть информация, что Echo пробудет в Одессе несколько дней. После завершения визита ожидаются маневры типа PASSEX с флагманом Военно-морских сил Украины фрегатом Гетьман Сагайдачный.



Нужно отметить, что предназначением HMS Echo является проведение разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей. У него есть способность предоставлять информацию в режиме реального времени. К тому же, он может служить платформой для управления задачами по разминированию.