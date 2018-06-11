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В Японии разработан летающий "робошланг" для тушения пожаров (ВИДЕО)

11.06.2018 12:15
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В Японии разработан летающий "робошланг" для тушения пожаров (ВИДЕО)

В Японии учёные из Университета Тохоку и Национального института технологий под руководством Сатоси Тадокоро (Satoshi Tadokoro) разработали робота DragonFireFighter змееподобной конструкции для тушения пожаров, сообщает U-news24.com.
Представленный прототип робота сможет тушить пожары в труднодоступных местах, куда не всегда могут добраться люди.
"Летающий огнетушитель" состоит из шланга и модулей с соплами, из которых бьют управляемые струи воды. Эти модули распределены по всей длине шланга. Используя струи воды высокого давления, разлетающиеся в разных стороны, робот может попасть в здание и затем потушить пламя. Так, устройство длиной около двух метров может, например, "залезть" в окна горящих зданий.
Роботом можно управлять дистанционно, чтобы найти источник возгорания. Также оператор может в любой момент изменить направление движения робота при необходимости.
Специалисты предлагают использовать робота для тушения пожаров в высотных зданиях, на крупных складах и в других местах, где трудно приблизиться к источнику пламени.



Теги: Япония, робот, пожар
 
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