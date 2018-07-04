Disney представила робота-каскадера (видео)

04.07.2018 12:50

Инженеры компании Disney разработали гуманоидного робота, который способен выполнять трюки, как человек, сообщает Новое время.

Машина запускается в воздух от качелей и выполняет несколько переворотов, прежде чем приземлиться в страховочную сеть.

У робота под названием Stuntronics есть две ноги, которые могут сгибаться в колене, а также две руки, которые, судя по всему, могут лишь поворачиваться в плече. Перед началом прыжка он держится за трос, а затем выполняет заданные движения.

За счет датчиков робот отслеживает свое положение и может вовремя останавливать вращение, чтобы приземлиться определенным образом.

Представители Disney рассказали, что в будущем подобные, хотя и более совершенные роботы, смогут выполнять роль дублеров для выполнения трюков или выступать в качестве актеров в парках развлечений.