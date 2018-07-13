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ДТЭК начала использовать дроны для обследования электросетей

13.07.2018 08:55
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ДТЭК начала использовать дроны для обследования электросетей

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" обследует линии электропередач (ЛЭП) с использованием беспилотника (дрона), оборудованного видеокамерами высокого разрешения и тепловизором, сообщает портал "Энергореформа".
Пилотное обследование столичной подстанции (ПС) "Левобережная" и прилегающих ЛЭП с помощью дрона "ДТЭК КЭС" провела в четверг.
Днем ранее стартовал также пилотный проект на базе ЧАО "ДТЭК Днепровские электросети" – там компания использует вертолет, оборудованный видеокамерами высокого разрешения и тепловизором для исследования семи ЛЭП суммарной протяженностью более 200 км, а также для частичного исследования ПС "ДСК", "ДЛБ", "Прядовка", "Михайловка", "Урожайная".
В обоих случаях целью обследования является выявление повреждений на проводах, контактных элементах и строительных конструкциях для предотвращения аварий. Ранее обследование проводилось обходчиками с земли или с подъемом на элементы ЛЭП, требующим их отключения.



Теги: ЛЭП, ДТЭК, дрон
 
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