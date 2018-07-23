Ракета SpaceX установила "личный" рекорд

23.07.2018 09:50

22 июля в 08:50 по киевскому времени, SpaceX запустили ракету-носитель Falcon 9 с канадским спутником на борту, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Тринадцатый старт космической компании Илона Маска в 2018 году был рекордным: масса Telstar 19 Vantage - 7080 кг. Это самый тяжелый спутник, который Falcon 9 когда-либо выводила на геостационарную орбиту.

Взлет произошел с площадки SLC-40 базы ВВС США на мысе Канаверал. После того, как отработала новая маршевая ступень сборки B1047, ее мягко посадили на беспилотную морскую платформу "Of Course I Still Love You". Это всего лишь второй полет Falcon 9 в окончательной версии Block 5 - той, где усовершенствованную первую ступень можно использовать не два раза, как ранее, а до 100 раз; первый старт "новой" ракеты успешно состоялся 11 мая.