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Caviar соединила Iphone XS с механическими часами
Компания Caviar выпустила новую серию премиальных смартфонов Caviar Grand Complications Skeleton. В ней компания попыталась соединить новые технологии с классическими механическими часами, сообщает ProstoTECH.
Caviar Grand Complications Skeleton выпустили в трех вариантах оформления. Первый в золотом и черном цветах, второй вариант розовое золото, а третий вариант - это с титановыми элементами.
Каждый из вариантов будет создан из партий по 99 штук.
Поэтому и так эксклюзивные Iphone XS становятся еще эксклюзивнее. Ведь трудно представить, что в одном месте когда нибудь встретятся владельцы смартфонов, которых всего 99 штук в мире. Тем более, стоимость Iphone XS и в обычном исполнении около 43 000 гривен, а в исполнении Grand Complications Skeleton от Caviar будут стоять около 230 000 гривен.
Технические характеристики смартфонов не отличаются от оригинальных Iphone. Механизмы часов швейцарские, и их работа полностью видна.
Теги: Швейцария, iPhone, часы
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