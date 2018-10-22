Caviar соединила Iphone XS с механическими часами

22.10.2018 10:15

Компания Caviar выпустила новую серию премиальных смартфонов Caviar Grand Complications Skeleton. В ней компания попыталась соединить новые технологии с классическими механическими часами, сообщает ProstoTECH.

Caviar Grand Complications Skeleton выпустили в трех вариантах оформления. Первый в золотом и черном цветах, второй вариант розовое золото, а третий вариант - это с титановыми элементами.

Каждый из вариантов будет создан из партий по 99 штук.

Поэтому и так эксклюзивные Iphone XS становятся еще эксклюзивнее. Ведь трудно представить, что в одном месте когда нибудь встретятся владельцы смартфонов, которых всего 99 штук в мире. Тем более, стоимость Iphone XS и в обычном исполнении около 43 000 гривен, а в исполнении Grand Complications Skeleton от Caviar будут стоять около 230 000 гривен.

Технические характеристики смартфонов не отличаются от оригинальных Iphone. Механизмы часов швейцарские, и их работа полностью видна.