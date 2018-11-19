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Mercedes-Benz выпустил первый в мире электро-водородный гибрид

19.11.2018 09:45
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Mercedes-Benz выпустил первый в мире электро-водородный гибрид

Mercedes-Benz начал выпускать уникальный гибридный автомобиль GLC F-Cell, который может работать как на электричестве, так и на водороде, сообщает Finance.ua.
Первые модели автомобиля уже получили избранные клиенты на немецком рынке. К ним относятся национальные и региональные министерства, компании Air Liquide, H2 Mobility, Deutsche Bahn немецкие железные дороги и другие. Частным компаниям и остальным клиентам автомобиль будет доступен для заказа с весны 2019 года.
Mercedes-Benz GLC F-Cell имеет два резервуара объемом 4,4 кг водорода, которые можно заполнить за три минуты. Запас хода автомобиля на водороде – 430 км, а аккумулятор емкостью 13,5 кВт*ч обеспечивает дополнительные 51 км запаса хода.
Водородный плагин-гибрид GLC F-Cell имеет несколько режимов работы:
Hybrid – автомобиль потребляет энергию от обоих источников энергии, оптимальное распределение расходов между двумя источниками энергии;
F-Cell – аккумулятор сохраняет заряд, работают топливные ячейки, этот режим идеально подходит для поездок на большие расстояния;
Battery – электрокар питается только от аккумулятора, это идеальный режим для коротких расстояний;
Charge – режим зарядки, в котором зарядка аккумулятора имеет приоритет, например, для того чтобы максимально зарядить его перед ближайшей водородной заправкой или создать резерв мощности.



Теги: Mersedes, электромобиль, гибрид, водород
 
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