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Во Львове запускается словацкий конкурент Uber
Словацкое мобильное приложение для заказа такси HOPIN запускается во Львове, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Как уточнил представитель сервиса, во Львове уже зарегистрировано около ста машин.
Сейчас компания уже работает в 2-х украинских городах - Киеве и Чернигове. За границей сервис представлен в Братиславе, Кошице, Любляне, Остраве и Праге.
В компании уточнили, что в Киеве уже зарегистрировано 300 машин, в Чернигове - 200.
Сервис такси HOPIN отличается тем, что не требует регистрации и внесения персональной информации пассажира; позволяет просматривать доступные авто и информацию о них на карте (фото, марка, год выпуска); позволяет выбирать авто с карты (если оно понравилось, или пассажир уже ездил с водителем).
Основными конкурентами HOPIN в Украине являются такие сервисы как Uber и Uklon.
Теги: Львов, конкурент, UBER
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