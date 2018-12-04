Во Львове запускается словацкий конкурент Uber

04.12.2018 11:00

Словацкое мобильное приложение для заказа такси HOPIN запускается во Львове, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Как уточнил представитель сервиса, во Львове уже зарегистрировано около ста машин.

Сейчас компания уже работает в 2-х украинских городах - Киеве и Чернигове. За границей сервис представлен в Братиславе, Кошице, Любляне, Остраве и Праге.

В компании уточнили, что в Киеве уже зарегистрировано 300 машин, в Чернигове - 200.

Сервис такси HOPIN отличается тем, что не требует регистрации и внесения персональной информации пассажира; позволяет просматривать доступные авто и информацию о них на карте (фото, марка, год выпуска); позволяет выбирать авто с карты (если оно понравилось, или пассажир уже ездил с водителем).

Основными конкурентами HOPIN в Украине являются такие сервисы как Uber и Uklon.