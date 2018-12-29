Все рубрики раздела
- В Дании изобрели вакцину от ожирения12:30
- Vodafone Украина предлагает 4G "c доставкой на дом"10:15
- Найден способ омолодить мозг22:15
- Трамп оглохнет, покушение на Путина и крах Европы: предсказания Ванги на 2019 год18:48
- Киевстар пачками закрывает старые тарифные пакеты17:38
- Uklon полностью отказывается от автомобилей Lanos11:00
- Ученые выяснили предназначение древних рисунков на полях08:30
- В Шанхае установили самый длинный в мире печатный мост09:30
- Человечество обречено: известный уфолог заявил, что знает даты вторжения инопланетян Нибиру на Землю13:15
- Невероятная история женщины, которая ни разу в жизни не улыбалась10:00
В Дании изобрели вакцину от ожирения
В Дании ученые Университета Копенгагена создали препарат, способный запускать механизм сжигания подкожного жира, сообщает MIGnews.com.ua.
По данным специалистов, белок интерлейкин 6 - IL-6, который выделяется во время физических нагрузок, способен "по команде" запускать процесс сжигания подкожного жира.
Соответствующий белок имеет противовоспалительный эффект, а его количество значительно повышается во время занятия спортом.
Стоит отметить, что на основе этого белка специалисты создали вакцину, которая способна обмануть организм, "заставляя его думать", что тело поддается значительным физическим нагрузкам.
Также ученые отметили, что препарат способен запустить процесс сжигания подкожного жира и похудеть, ничего при этом не делая.
Известно, что сейчас специалисты ждут разрешение для тестирования вакцины на живых организмах.
Теги: Дания, ожирение, вакцина
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть 23:07
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются21:45
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло20:10
- Быстроходные рыбацкие лодки. Командующий ВСУ рассказал о «флотилии ДНР»19:38
- Надеяться не нужно: Военный эксперт пояснил, что РФ не нужен режим тишины на Донбассе19:23
- Пояс безопасности: ВСУ закрепились под Горловкой19:04
- Украинцев предупредили, что реки могут выйти из берегов13:15
- В Кропивницком из-за отравления угарным газом погибла семья13:00
- Усик пообещал заговорить по-украински12:45
- В Дании изобрели вакцину от ожирения12:30
- Нокаутированный Гвоздиком Стивенсон начал самостоятельно дышать12:15
- Митрополит Епифаний назвал дату предоставления Томоса12:00
- После отмены военного положения: Запрет на въезд мужчин из России в Украину действует11:45
- «Завершение войны путем капитуляции»: волонтер прокомментировал перспективы переговорного процесса с РФ11:30
- «В моде разбирается, как свинья в апельсинах»: в РФ жестко раскритиковали больного раком модельера Юдашкина11:16
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- 35 мудрых итальянских высказываний08:30
- Какие сладости больше всего вредят здоровью человека08:15
- 11 причин, почему современные отношения так легко разрушаются07:04
- Медики назвали новогодние продукты, которые могут быть опасны для здоровья23:02
- Найден способ омолодить мозг22:15
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году20:30
- Трихологи подсказали, какая специя поможет при выпадении волос18:30
- Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей16:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку