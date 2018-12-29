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В Дании изобрели вакцину от ожирения

29.12.2018 12:30
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В Дании изобрели вакцину от ожирения

В Дании ученые Университета Копенгагена создали препарат, способный запускать механизм сжигания подкожного жира, сообщает MIGnews.com.ua.
По данным специалистов, белок интерлейкин 6 - IL-6, который выделяется во время физических нагрузок, способен "по команде" запускать процесс сжигания подкожного жира.
Соответствующий белок имеет противовоспалительный эффект, а его количество значительно повышается во время занятия спортом.
Стоит отметить, что на основе этого белка специалисты создали вакцину, которая способна обмануть организм, "заставляя его думать", что тело поддается значительным физическим нагрузкам.
Также ученые отметили, что препарат способен запустить процесс сжигания подкожного жира и похудеть, ничего при этом не делая.
Известно, что сейчас специалисты ждут разрешение для тестирования вакцины на живых организмах.



Теги: Дания, ожирение, вакцина
 
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