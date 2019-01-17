Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Первое "лунное" растение погибло от холода

17.01.2019 08:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Первое "лунное" растение погибло от холода

Росток хлопка, который стал первым растением, выросшим на Луне, погиб. Он просуществовал 9 дней после начала китайской экспедиции, сообщает УНН со ссылкой на The Next Web.
Произошло это в воскресенье из-за наступления лунной ночи, во время которой температура опускается до -150 градусов Цельсия.
"Мы изучали будущее выживание в космосе и проследили за ростом растения в условиях низкой гравитации, что позволит нам заложить основу для будущей космической базы. Однако посаженные растения пока не могут существовать в таких суровых условиях", - сказал главный научный сотрудник эксперимента профессор Лю Ханьлун.
Добавим, китайский зонд "Чанъэ-4", который приземлился на лунную поверхность 3 января 2019-го, исследует геологию обратной стороны Луны, которую не видно с Земли.



Теги: Китай, эксперимент, Луна, хлопок
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх