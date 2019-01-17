Первое "лунное" растение погибло от холода

17.01.2019 08:45

Росток хлопка, который стал первым растением, выросшим на Луне, погиб. Он просуществовал 9 дней после начала китайской экспедиции, сообщает УНН со ссылкой на The Next Web.

Произошло это в воскресенье из-за наступления лунной ночи, во время которой температура опускается до -150 градусов Цельсия.

"Мы изучали будущее выживание в космосе и проследили за ростом растения в условиях низкой гравитации, что позволит нам заложить основу для будущей космической базы. Однако посаженные растения пока не могут существовать в таких суровых условиях", - сказал главный научный сотрудник эксперимента профессор Лю Ханьлун.

Добавим, китайский зонд "Чанъэ-4", который приземлился на лунную поверхность 3 января 2019-го, исследует геологию обратной стороны Луны, которую не видно с Земли.