Папа Римский презентовал сайт для молитв

21.01.2019 11:10

Папа Римский Франциск объявил о запуске специального сайта молитв Click to pray ("Нажми и молись") и соответствующих мобильных приложений. Понтифик лично продемонстрировал новые возможности на планшете во время традиционной воскресной проповеди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA.

“Папа Римский призвал людей, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться вместе с ним за мир и благополучие. Интернет и социальные сети представляют огромный ресурс, давая возможность общаться, разделять проекты и идеи”, — говорится в сообщении.

Известно, что сайт состоит из трех разделов: “Молись с Папой”, “Молитва дня” и “Молись в сети”. Ресурс доступен на шести языках: английском, итальянском, французском, испанском, португальском и немецком.