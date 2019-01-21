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В США представили пассажирский дрон за $200 тыс
21.01.2019 10:10
Специализирующийся на производстве коммерческого электротранспорта стартап из Огайо Workhorse Group представил двухместный дрон SureFly Octocopter, стоимость которого составит $200 тыс, сообщает finance.ua.
SureFly Octocopter сможет поднимать в воздух полезную массу весом до 180 кг. Вероятно, ею станет пилот и один пассажир.
Максимальная скорость дрона - 120 км/час, при этом дальность полета составляет 120 км.
Помимо восьми электродвигателей, Octocopter оснащен дизельным двигателем — первые модели будут использовать его в качестве генератора. В дальнейшем аппарат полностью перейдет на возобновляемую энергию.
Теги: США, пассажиры, дрон
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