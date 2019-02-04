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Илон Маск продемонстрировал первый запуск "межпланетного" ракетного двигателя (ВИДЕО)

04.02.2019 10:45
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Илон Маск продемонстрировал первый запуск "межпланетного" ракетного двигателя (ВИДЕО)

SpaceX испытала двигатель для нового космического корабля Starship. Планируется, что этот корабль будет совершать межпланетные полеты, сообщает ICTV.
Соответствующее видео опубликовал глава компании Илон Макс на своей страничке в Twitter. "Первый прожиг летного двигателя Raptor для корабля Starship! Так горд великолепной работой команды SpaceX", – написал он.



Теги: Луна, Марс, SpaceX, Илон Маск
 
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