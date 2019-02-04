Илон Маск продемонстрировал первый запуск "межпланетного" ракетного двигателя (ВИДЕО)

04.02.2019 10:45

SpaceX испытала двигатель для нового космического корабля Starship. Планируется, что этот корабль будет совершать межпланетные полеты, сообщает ICTV.

Соответствующее видео опубликовал глава компании Илон Макс на своей страничке в Twitter. "Первый прожиг летного двигателя Raptor для корабля Starship! Так горд великолепной работой команды SpaceX", – написал он.