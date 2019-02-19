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Российских пропагандистов разозлила украинская компьютерная игра
Шутеру от первого лица Metro Exodus от украинских разработчиков посвятили сюжет на пропагандистском канале Россия 24, сообщает Главред.
В эфире федерального канала было упомянуто, что в игре среди списка достижений есть ачивка Декоммунизация, которая дается игроку за уничтожение статуи Ленина.
Ведущий Алексей Казаков отметил, что сюжет игры хоть и основан на сценарии российского писателя Дмитрия Глуховского, представляет собой "развесистую клюкву" и "махровую русофобию".
Также ведущий заявил, что "немалая часть российской аудитории, судя по отзывам, разочарована, зато западная в восторге, рекламируя в прессе и соцсетях, поскольку игра в их отношение к России укладывается идеально".
Metro Exodus вышла 15 февраля - это ААА-игра про постапокалиптическую Россию, разрабатываемая украинской компанией 4A Games.
Теги: Россия, компьютер, игра, пропаганда, декоммунизация
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