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В Киеве открыли первый официальный Apple Shop

04.03.2019 10:10
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В Киеве открыли первый официальный Apple Shop

В Киеве на Крещатике открыли первый в столице официальный Apple Shop, сообщает Gazeta.ua.
Площадь магазина – 75 квадратных метров. В нем можно купить iPhone, iPad, MacBook и Apple Watch. Также предлагают сервисные услуги и аксессуары. В Apple Shop будут действовать специальные цены на технику до 5 марта.
Apple Shop – формат магазинов компании Apple. Его размещают в торговых центрах ее партнеров в ключевых розничных магазинах. Такие магазины открывают только с участием компании, а дизайн разрабатывают ее работники.
Первый в Украине Apple Shop был открыт летом 2018 года в Одессе. В дальнейшем Национальная сеть гаджетов и инновационных технологий намерена увеличивать географию присутствия официальных торговых зон, которые также будут иметь статус Apple Authorized Reseller.



Теги: Киев, магазин, Apple, открытие
 
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