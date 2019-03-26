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Xiaomi показала работу системы сверхбыстрой зарядки смартфонов
26.03.2019 09:40
Генеральный директор Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) опубликовал в социальной сети Weibo ролик с демонстрацией технологии сверхбыстрой зарядки Super Charge Turbo, сообщает gagadget.com.
Она позволяет зарядить смартфон с аккумулятором на 4000 мАч всего за 17 минут. Это невероятный показатель. Он почти в два раза быстрее, чем у технологии SuperVOOC от Oppo, которая на данный момент является самой быстрой в мире.
К сожалению, кроме короткого ролика, Лин Бин не сообщил других подробностей о Super Charge Turbo. Можно предположить, что её будут поддерживать уже следующие флагманские смартфоны компании.
Теги: смартфон, зарядное устройство, Xiaomi
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