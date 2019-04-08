Skype удвоил максимальное количество участников видеоконференции

08.04.2019 11:15

Сервис Skype сообщил пользователям о важном улучшении, которое касается групповых звонков, сообщает iLenta.

Теперь максимальное число участников таких звонков увеличено до 50 (ранее — 25).

Таким образом Skype смог обойти FaceTime от Apple, в котором стоит ограничение в 32 человека, и вернуть себе лидерство в данном вопросе.

Соответстующее обновление уже в ближайшее время будет доступно пользователям Skype по всему миру.