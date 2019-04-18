В Киеве появятся "Uber-маршрутки"

18.04.2019 13:10

В мае компания Uber запустит в Киеве новый сервис - Uber Shuttle, он позволит бронировать места в микроавтобусах, которые будут курсировать по определенным маршрутам в пределах столицы. Об этом сообщается в релизе компании, пишет СТРАНА.ua.

В Uber обещают, что микроавтобусы Shuttle будут чистые и удобные, а цены на услугу будут доступными. Информация о маршрутах и тарифах станет известна в день запуска Uber Shuttle.

Сервис Uber Shuttle объединяет принципы работы маршрутного такси и краткосрочной аренды автомобиля. Через приложение Uber, указав место отправления и назначения, можно будет зарезервировать себе место. Программа за несколько минут будет находить пассажиров, которым нужно ехать в том же направлении, и сообщит стоимость поездки.

Микроавтобус будет ждать пассажира на остановке несколько минут. Остановки, на которых водитель будет подбирать и высаживать пассажира, могут быть расположены на расстоянии от пункта назначения, поэтому приложение будет показывать пеший маршрут: как пройти от или до остановки.