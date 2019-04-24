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Архив - Наука и технологии

Киевстар установил возле КПИ тестовую базовую станцию 5G

24.04.2019 11:20
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Киевстар установил возле КПИ тестовую базовую станцию 5G

Киевстар, один из крупнейших мобильных операторов Украины, установил базовую станцию для сетей 5G. Об этом сообщили в пресс-службе Kyivstar, информирует Today.ua.
"Киевстар уверенно движется в развитие новых технологий, и уже сейчас использует самые инновационные решения в Украине", — сказал президент компании Kyivstar Александр Комаров.
Kyivstar сообщил, что базовая станция, оснащенная по новой технологии Massive MIMO (ключевая технология для cетей 5G связи), установлена для тестирования в сети Киевстар, в районе Киевского Национального технического университета.
Базовая станция для сетей 5G дает значительные преимущества как в скорости беспроводной передачи данных, так и надежности соединений, используя значительно большее количество антенн на базовой станции.



Теги: Киев, тестирование, Киевстар, 5G, станция
 
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