В Германии открыли первый электроавтобан

08.05.2019 12:30

В Германии, между Вайтерштадтом и Мерфельденом, открыли 14-километровый электрифицированный участок автобана для движения грузового транспорта с токоприемниками. Испытания на отрезке пути продлятся до конца 2022 года, сообщает Автоцентр.

На строительство было выделено 14,6 млн евро, еще 15,3 млн преполагается потратить напосредственно на испытания. На разработку электрифицированных грузовиков выделили более 70 млн евро.

К середине 2020 года планируют вывести на испытательный участок пять дизельных фур, оснащенных электромоторами. В дальнейшем планируется добавить еще два участка электрифицированных автобанов. Главная цель проекта — снизить пагубное влияние грузовых перевозок на окружающую среду.