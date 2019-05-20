Испанские ученые создали «безопасную марихуану»

20.05.2019 12:15

Инженер из Политехнического университета Валенсии (Испания) Сальвадор Солер и его коллеги разработали первый в мире сорт «легального каннабиса», который обладает полезными свойствами и не содержит тетрагидроканнабинол (ТГК), сообщает Realist.

Ученым удалось остановить в зародыше образование ТГК — запрещенного психоактивного компонента — и повысить содержание других веществ — таких, как каннабигерол (КБГ).

«Как показывают исследования, КБГ обладает противовоспалительными и противоопухолевыми, антиревматическими свойствами, а также применим как паллиативное средство при болезни Альцгеймера», — уточняет Солер.

В перспективе новый сорт может применяться в лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона, колоректального рака, глаукомы и психических расстройств.

Препараты на основе «легального каннабиса» могут появиться в аптеках уже через три-пять лет, после необходимых клинических испытаний, утверждает исследователь.