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Испанские ученые создали «безопасную марихуану»
Инженер из Политехнического университета Валенсии (Испания) Сальвадор Солер и его коллеги разработали первый в мире сорт «легального каннабиса», который обладает полезными свойствами и не содержит тетрагидроканнабинол (ТГК), сообщает Realist.
Ученым удалось остановить в зародыше образование ТГК — запрещенного психоактивного компонента — и повысить содержание других веществ — таких, как каннабигерол (КБГ).
«Как показывают исследования, КБГ обладает противовоспалительными и противоопухолевыми, антиревматическими свойствами, а также применим как паллиативное средство при болезни Альцгеймера», — уточняет Солер.
В перспективе новый сорт может применяться в лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона, колоректального рака, глаукомы и психических расстройств.
Препараты на основе «легального каннабиса» могут появиться в аптеках уже через три-пять лет, после необходимых клинических испытаний, утверждает исследователь.
Теги: лекарство, Испания, марихуана
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