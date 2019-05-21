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Киевстар запустил Trade-in для смартфонов

21.05.2019 10:45
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Киевстар запустил Trade-in для смартфонов

Мобильный оператор Киевстар запустил программу обмена старых смартфонов на новые со скидкой, сообщает Укринформ.
"Киевстар первым среди мобильных операторов Украины запустил программу обмена старых телефонов на новые 4G-смартфоны со скидкой - Trade-in", - говорится в сообщении.
Чтобы обменять свой старый смартфон, надо посетить один из фирменных магазинов Киевстар и предъявить телефон сотруднику магазина, который оценит его стоимость. А покупая 4G-смартфон, абонент получит скидку в размере оценочной стоимости старого девайса. Также клиенты Киевстар могут оформить покупку с рассрочкой платежа, чтобы оплатить разницу в стоимости нового смартфона, рассказали в пресс-службе.
По данным Киевстара, в тройку самых популярных старых смартфонов, которые были обменяны за период тестовой работы услуги, попали Samsung Galaxy J1 (2016), Samsung Galaxy J3 (2016) и Samsung Galaxy J5 (2016).



Теги: обмен, смартфон, Киевстар
 
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