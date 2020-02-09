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Киевстар меняет старые смартфоны на новые
Киевстар запустил для своих абонентов полезную услугу, которая позволит им обменять свой старый смартфон на новую модель, либо получить деньги за свой девайс, сообщает Today.ua.
Тем, у кого нет времени заниматься продажей своего телефона самостоятельно и искать покупателей, могут теперь обратиться в один из магазинов Киевстар, где сотрудники компании проведут бесплатную диагностику старого телефона и оценят его стоимость, а после этого вы сможете обменять его на новый аппарат.
На сайте Киевстар можно ввести модель своего смартфона и самому проверить, на какой телефон его можно обменять, разумеется, с дополнительной доплатой. Например, за Huawei P20 вам могут предложить 5500 гривен, а за iPhone 8 можно получить 9000 гривен. Таким образом, на месте вы сразу сможете обменять смартфон и пойти домой уже с покупкой.
Вам заранее придется прицениться и выбрать для себя новый аппарат. Условием обмена является наличие конкретной модели в том магазине Киевстар, в котором вы воспользуетесь услугой. Если вы выберите более дешевую модель, чем ту, которую вы продали, то в магазине вам вернут разницу от обмена.
Воспользоваться выгодным предложением от Киевстар украинцы смогут до конца года — включительно до 31 декабря 2020 года.
Теги: обмен, смартфон, Киевстар
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