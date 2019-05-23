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В России разработали серийный электромобиль за 6 тысяч евро
В России в ближайшее время начнется серийное производство нового субкомпактного электромобиля, который будет называться Zetta. Его цена составит от 450 тысяч рублей, сообщает AutoNews.
Электрокар Zetta разработан Группой компаний ZETTA. В базовой комплектации с передним приводом он на одной подзарядке батареи проедет около 200 км. Топовая комплектация с полным приводом получит увеличенный запас хода, но какой конкретно – пока не известно. Автомобиль имеет четыре электромотора общей мощностью 94 л.с. и литий-ионную батарею.
Судя по фотографиям, попавшим в Интернет, Zetta – это миниатюрный двухдверный электромобиль с сильно наклоненными передними стойками и фарами, расположенными под лобовым стеклом.
Начало продаж намечено на декабрь текущего года.
Теги: Россия, производство, электромобиль
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