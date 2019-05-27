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Архив - Наука и технологии

Мошенники предлагают украинцам "бесплатный спутниковый интернет"

27.05.2019 15:30
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Мошенники предлагают украинцам "бесплатный спутниковый интернет"

Мошенники развернули в Украине рекламную кампанию по продаже устройств для приема якобы бесплатного спутникового Интернета, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Их кампания построена вокруг шумихи от запуска Илоном Маском 60 спутников для глобального доступа к сети.
Десятки объявлений, ведущих на сомнительные сайты, появились, в частности, в социальной сети Facebook.
На этих ресурсах, маскирующихся под интернет-магазин компании Tenda Global, предлагается перейти на якобы "новый бесплатный безлимитный высокоскоростной спутниковый интернет от Tenda Global, который уверенно работает в любой точке Украины". Для этого предлагают купить Wi-Fi роутер Tenda Global.
Роутер якобы позволяет "подключаться к интернету без SIM-карты и без абонентской платы в любом месте, где есть электрическая розетка". Также, злоумышленники обещают доступ к заблокированным Роскомнадзором сайтам.
Злоумышленники предлагают "широкую зону покрытия благодаря новым спутникам Eutelsat Networks" и "устойчивый прием даже в тысячах километрах от крупных городов" бесплатно.
Стоит отметить, что спутниковый доступ к Интернету является одним из самых дорогих в мире – в Украине стоимость только лишь подключения к спутниковому Интернету составляет несколько тысяч гривен, а тарифы варьируются  от 360 до 1500 гривен в месяц.



Теги: Украина, Интернет, спутник, мошенник
 
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