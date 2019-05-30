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Vodafone-Украина отменил услугу дистанционной замены sim-карты

30.05.2019 14:15
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Vodafone-Украина отменил услугу дистанционной замены sim-карты

Украинский мобильный оператор Vodafone приостановил услугу дистанционной замены sim-карты. Сообщается, что оператор был вынужден пойти на такой шаг в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества, передает Mediasat.
Руководство Vodafone отметило, что в последнее время особенно активизировались злоумышленники, которые звонили клиентам и, представляясь сотрудниками компании, выведывали личную информацию абонентов. Полученные данные нарушители использовали для доступа к банковским счетам пользователей оператора Vodafone.
Поэтому Vodafone временно отменил для клиентов возможность менять sim-карту дистанционно. Абонент сможет воспользоваться услугой, только персонально появившись в магазине и пройдя дополнительную проверку личности.



Теги: SIM-карта, отмена, услуги, Vodafone-Украина
 
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