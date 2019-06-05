Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В России выпустили фотоаппарат с ценой автомобиля12:00
- В Австрии придумали "павербанк" для электромобилей15:00
- На украинском авторынке появился "узбекский AVEO"11:30
- Конец света неизбежен: ученые озвучили новую теорию о мучительной гибели всего живого12:40
- NASA опубликовало "флюорографию" Вселенной12:30
- «ЗАЗ» презентовал пригородный пассажирский автобус12:00
- На Землю надвигается опасный астероид09:45
- Первое новолуние лета: не жалуйтесь и не ленитесь08:16
- HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа11:00
- В США создали первое в мире летающее такси на водороде (ВИДЕО)09:46
В России выпустили фотоаппарат с ценой автомобиля
05.06.2019 12:00
В России начались продажи легендарных фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении, сообщает 3DNews.
Речь идёт о камере Zenit M, которая была представлена осенью прошлого года. Устройство создано на основе Leica M (Type 240), но отличается как в части компонентной базы, так и программным обеспечением.
Фотоаппарат оснащен объективом Zenitar 35 mm f/1, разработанным и произведённым в России с применением российских компонентов и материалов.
Zenit M относится к премиальному уровню. Его цена составит от 5000 до 6000 евро. Ожидается, что новинка будет пользоваться спросом у профессиональных фотографов в том числе за рубежом.
Теги: Россия, фотоаппарат, Зенит
Читайте также:
- В ПР объяснили, почему Янукович ввел празднование Дня флота одновременно с Россией
- Поляки протестуют против фильма о гибели Качиньского
- Украина после Яценюка: США будут подавливать, Россия - раскачивать
- Украина просит Россию помочь получить Олимпиаду
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Москва обрела нового мэра. Медведев его поздравит лично
- Неопровержимые доказательства: на Донбассе обнаружено вооружение ВС РФ12:08
- «Операция — самоликвидация»: опубликовано видео случайного самоподрыва члена НВФ11:18
- Обострение в зоне ООС: штаб сообщает о погибших и раненых10:13
- В штабе ООС рассказали об обострении ситуации на Донбассе: ВСУ понесли потери07:25
- Украинские воины на Донбассе рассказали о новой тактике боевиков21:49
- Несколько тысяч: В МВД РФ не уточняют, сколько людей из «Л-ДНР» подали документы на паспорт РФ17:24
- В Мариуполе на Приморском бульваре умер мужчина15:49
- «Изнурительное испытание»: Красный Крест назвал главные проблемы пересечения КПП ОРДЛО 15:08
- В ОРДО ждут из Украины «наплыва» желающих получить паспорт РФ14:03
- Кому мешал куратор боевиков "Л/ДНР" Сурков: Белковский раскрыл новые планы Путина по Донбассу13:20
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать12:30
- В полиции выяснили, из какого оружия был убит 5-летний Кирилл Тлявов12:17
- Неопровержимые доказательства: на Донбассе обнаружено вооружение ВС РФ12:08
- В России выпустили фотоаппарат с ценой автомобиля12:00
- Комаровский рассказал, как помочь коже после укусов комаров11:48
- Сорочинская ярмарка впервые "сменила прописку"11:40
- Пять вещей, которые необходимо сделать каждому знаку Зодиака в июне11:30
- «Операция — самоликвидация»: опубликовано видео случайного самоподрыва члена НВФ11:18
- Усик лишился второго чемпионского пояса11:10
- Сильное отравление: Экстренно госпитализирован Бари Алибасов11:00
- Комаровский рассказал, как помочь коже после укусов комаров11:48
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять влажными салфетками08:00
- Рис с пластиком и мясо с клеем: как выявить продукты-подделки21:18
- Эксперт объяснил, при каких условиях не будут разворовываться деньги на восстановление Донбасса20:55
- Россия прекратит войну на Донбассе при одном условии, - Портников о вызове для Зеленского20:01
- Кучма не поможет решить вопрос с Донбассом – Тука19:27
- 12 продуктов, которые могут оказать странное влияние на вашу психику18:27
- Бондаренко об убийстве мальчика: «Несите другое государство, это сгнило»17:59
- Чудеса "люстрации": фото и скандальные биографии копов, подозреваемых в убийстве под Киевом17:08
- Сядут все: 10 главных обвинений против «преступного режима»16:24
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться
- Новый удар стихии: Украину накроют грозы, ливни и шквалы