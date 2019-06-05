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Архив - Наука и технологии

В России выпустили фотоаппарат с ценой автомобиля

05.06.2019 12:00
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В России выпустили фотоаппарат с ценой автомобиля

В России начались продажи легендарных фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении, сообщает 3DNews.
Речь идёт о камере Zenit M, которая была представлена осенью прошлого года. Устройство создано на основе Leica M (Type 240), но отличается как в части компонентной базы, так и программным обеспечением.
Фотоаппарат оснащен объективом Zenitar 35 mm f/1, разработанным и произведённым в России с применением российских компонентов и материалов.
Zenit M относится к премиальному уровню. Его цена составит от 5000 до 6000 евро. Ожидается, что новинка будет пользоваться спросом у профессиональных фотографов в том числе за рубежом.



Теги: Россия, фотоаппарат, Зенит
 
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