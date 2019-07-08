Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Установлен новый рекорд суточного пробега Tesla Model 310:45
- Оборудование готово: ученые вот-вот откроют дверь в параллельный мир12:45
- Как спасти свой смартфон после "купания": три важных шага07:46
- В Нидерландах создали электромобиль на солнечных батареях08:25
- «Я доживу до 180 лет»: бизнесмен-биохакер придумал свой рецепт долголетия16:20
- В Германии заработала коммерческая сеть 5G12:00
- В работе Facebook произошел масштабный сбой09:38
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества13:15
- На Кипре ночью рухнул НЛО12:45
- ПриватБанк запустил оплату частями для онлайн-гипермаркета Kasta.ua10:45
Установлен новый рекорд суточного пробега Tesla Model 3
08.07.2019 10:45
Один из владельцев Tesla Model 3 преодолел за сутки на своем электрокаре 2781 км. Это новый рекорд, а предыдущий составлял 2644 км, сообщает Tvoe-avto.com.
Заезд был осуществлен в Германии по пути, где были расположены мощные зарядные станции Ionity, которые заряжают электрокар еще быстрее, чем Superchargers.
По заявлению водителя, рекорд был установлен с соблюдением всех правил дорожного движения Германии. Средняя скорость автомобиля составила 115 км/ч, а на немецких автобанах Model 3 двигалась с максимальной скоростью 170 км/ч.
Теги: рекорд, Tesla Model 3, пробег
Читайте также:
- Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ и двое ранены10:02
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением08:30
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение РСЗО, САУ, гаубицы07:22
- «Режимный объект?»: Гиркин забил тревогу из-за ситуации в Донецке07:10
- Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия21:49
- Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого21:15
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
- Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе17:00
- У Зеленского рассказали о планах создать комитет по Донбассу и Крыму16:41
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением 16:02
- «Антипутинская коалиция распалась»: какие страны Европы остались на стороне Украины11:30
- Выборы в Раду под угрозой срыва: появилось историческое решение, которое меняет все11:15
- «Даем сутки на адекватный ответ»: националисты предъявили ультиматум президенту Зеленскому11:01
- Установлен новый рекорд суточного пробега Tesla Model 310:45
- Бразилия в 9-й раз выиграла Кубок Америки (ВИДЕО)10:30
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ и двое ранены10:02
- Врачи развенчали главные мифы о головной боли09:45
- Невъездная в Украину Лолита подалась с концертами в ОРДЛО09:30
- Мощный смерч обрушился на украинцев: «поездка на море превратилась в фильм-катастрофу»09:15
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- Врачи развенчали главные мифы о головной боли09:45
- Врачи рассказали, в чем вред картошки08:44
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
- Диетолог назвала оптимальное время для ужина20:08
- Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы19:47
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз 18:50
- Этим знакам Зодиака суждено прожить долгую и счастливую жизнь11:30
- Врачи подсказали, как избавиться от мигрени без лекарств09:14
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз