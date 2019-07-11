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WebMoney отказывается от WMR-кошельков
Сегодня всем пользователям платежной системы WebMoney пришло сообщение, в котором говорится о том, что с 1 августа вместо WMR-кошельков принудительно создается новый вид кошелька — WMP, сообщает KNEP.RU.
Все денежные средства, находящиеся на WMP кошельке будет контролировать АО Банк «ККБ». Официально говорится о том, что это сделано для противодействия терроризму. Однако стоит понимать, что контроль над электронными деньгами граждан позволит налоговой системе Российской Федерации выявлять неплательщиков и принуждать их к выплате налогов. Скорее всего налоговая служба будет выжидать и накапливать информацию о движении денег: откуда пришли, куда потрачены. А после сбора большого объема данных будут жестко наказывать самых богатых держателей электронных валют.
С официальным "Заявлением для владельцев R-кошельков" вы можете ознакомиться здесь.
Теги: Россия, кошелек, webmoney, отказ
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