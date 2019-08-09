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Apple начала войну с «чужими» аккумуляторами
Компания Apple активировала программу, которая блокирует сменные батареи для iPhone от других производителей, сообщает УБР.
Если пользователь поставит в свою модель «левый» аккумулятор, данные о его зарядке, пиковой производительности и максимальной емкости на экране устройства отображаться не будут.
К тому же на экране начнет отображаться индикатор под названием «Сервис» с намеком на то, что хозяин должен отнести свой телефон либо в авторизованную сервисную службу Apple, либо в Genius Bar (специальная секция в сети розничных магазинов Apple Store).
Более того, в компании решили блокировать не только «чужие» аккумуляторы, но и свои. Но только в том случае, если их установили в гаджет в каком-либо «чужом» сервисе.
Таким образом компания борется со своими конкурентами и пытается заставить пользователей идти в ее сервисные магазины.
Теги: Apple, iPhone, аккумулятор, конкуренция
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