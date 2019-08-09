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Архив - Наука и технологии

Huawei представила собственную операционную систему

09.08.2019 14:30
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Huawei представила собственную операционную систему

Компания Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Система рассчитана на широкий круг устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимую электронику и устройства умного дома.
В основе HarmonyOS, как и в основе Android, лежит ядро Linux. При этом в Huawei утверждают, что их система работает быстрее и эффективней системы Google.
По мнению китайской компании, это достигается благодаря особой оптимизации ядра, при которой приоритет между задачами распределяется автоматически.



Теги: операционная система, презентация, Huawei Technologies
 
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