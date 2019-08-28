В Швейцарии разработали автомобильный двигатель без распредвала

28.08.2019 15:30

Группа исследователей из швейцарского государственного института Empa предложила электрогидравлическую установку FlexWork, которая позволяет отказаться от классического распределительного вала и значительно повысить эффективность ДВС, сообщает 4PDA.

Технология FlexWork подразумевает управление клапанами посредством электромагнитных катушек. При подаче напряжения на обмотку, катушки открывают клапан. При отключении напряжения клапан возвращается в закрытое положение при помощи пружины. В результате расходуется минимум энергии.

Протестировав свою разработку на 1,4-литровом двигателе TSI Volkswagen, инженеры Empta выяснили, что их клапанная установка позволяет экономить до 20% топлива. Испытания начались ещё в октябре 2018 года, и по свидетельству авторов проекта, двигатель успешно работает до настоящего времени. Один из самых многообещающих моментов в проекте FlexWork — низкая цена компонентов. Это позволяет уменьшить себестоимость производства моторов и конечную цену на автомобили с двигателем внутреннего сгорания.