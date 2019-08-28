Все рубрики раздела
- В Швейцарии разработали автомобильный двигатель без распредвала15:30
- Hyundai укомплектует новые модели... электросамокатом (ВИДЕО)10:00
- Черная дыра, которая в 5 миллионов раз массивнее Солнца, поглотит Солнечную систему15:29
- Volkswagen назвал дату отказа от ДВС11:00
- Робот "Федор" таки добрался до МКС (ВИДЕО)09:00
- Апокалипсис переносится: ученые хотят протаранить опасный астероид18:15
- Конец света отменяется: Ученые обнаружили вторую Землю13:03
- В Крыму высадились тучи комаров с Нибиру, зараженных вирусами смертельных заболеваний - уфологи12:16
- 5 ошибок, которые убивают ваш смартфон09:30
- «Если все растает, климат в Европе станет необитаемым»: геофизик сделал неутешительный прогноз из-за глобального потепления21:20
В Швейцарии разработали автомобильный двигатель без распредвала
Группа исследователей из швейцарского государственного института Empa предложила электрогидравлическую установку FlexWork, которая позволяет отказаться от классического распределительного вала и значительно повысить эффективность ДВС, сообщает 4PDA.
Технология FlexWork подразумевает управление клапанами посредством электромагнитных катушек. При подаче напряжения на обмотку, катушки открывают клапан. При отключении напряжения клапан возвращается в закрытое положение при помощи пружины. В результате расходуется минимум энергии.
Протестировав свою разработку на 1,4-литровом двигателе TSI Volkswagen, инженеры Empta выяснили, что их клапанная установка позволяет экономить до 20% топлива. Испытания начались ещё в октябре 2018 года, и по свидетельству авторов проекта, двигатель успешно работает до настоящего времени. Один из самых многообещающих моментов в проекте FlexWork — низкая цена компонентов. Это позволяет уменьшить себестоимость производства моторов и конечную цену на автомобили с двигателем внутреннего сгорания.
Теги: Швейцария, двигатель, автомобиль
- Человек-ракета совершил полет над Альпами (ВИДЕО)
- Поединок Кличко-Томпсон состоится 7 июля на стадионе в Берне
- "Солнечный" самолет завершил межконтинентальный перелет (ФОТО)
- Названы наиболее зависимые от банков страны мира
- В Швейцарии пройдет референдум о выплате 2250 евро каждому гражданину ежемесячно
- Резня бензопилой в Швейцарии: опубликовано фото преступника
- В центре Донецка появилась «площадь Захарченко»15:00
- Эскалация конфликта на Донбассе: ВСУ понесли очередные потери11:03
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
- Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»19:08
- Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ» 18:52
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО18:12
- В Мариуполе погиб мужчина, упав на крыльцо магазина обуви17:26
- В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ в упрощенном порядке16:30
- В Перевальске во время пожара серьезно пострадали две женщины16:11
- В ОРДО показали обновленный КПП «Еленовка» и рассказали, когда он заработает «полноценно»15:53
- Вышинский на свободе: первая реакция Москвы на решение Украины16:00
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- В Швейцарии разработали автомобильный двигатель без распредвала15:30
- Волкер рассказал, при каких условиях Россия может вернуться в G715:20
- В центре Донецка появилась «площадь Захарченко»15:00
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Встреча Путина с Зеленским: Песков сделал заявление о формате переговоров14:30
- «Настроены рубить»: журналистка сообщила новые данные о назначениях Владимира Зеленского в Кабмине14:15
- Приметы на 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы14:00
- Фурам в Украине придется платить за проезд по дорогам13:45
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
- Врач рассказал, кому стоит отказаться от завтрака07:10
- Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»22:39
- Украина - страна украинофобов22:18
- "Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности21:46
- Где живут люди после смерти: не умрите от того, что...21:23
- Новая украинская школа: что изменится для школьников и кому «отменят» домашние задания20:57
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости
- Гройсман сделал очень важное заявление по поводу тарифов на тепло