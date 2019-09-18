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В Японии вышел на маршрут первый автобус без водителя

18.09.2019 08:45
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В Японии вышел на маршрут первый автобус без водителя

Компания Sotetsu Bus запустила в Японии первый в стране беспилотный рейсовый автобус. До 14 октября он будет курсировать в тестовом режиме, а любой желающий сможет прокатиться на нем бесплатно, сообщает Корреспондент.net.
Пока что маршрут автобуса довольно скромный - его длина всего 900 метров, а максимальная скорость ограничена на отметке 20 километров в час. В день, по плану компании, он должен совершать по 16 поездок в период с 10 утра до 16 часов дня, когда на дорогах не так много машин, как в час пик.
Тестовый период продлится весь ближайший месяц, до 14 октября. В это время для страховки в кабине водителя будет сидеть сотрудник компании, который в случае необходимости возьмет управление в свои руки.
По итогам испытания руководство компании планирует разработать целую партию беспилотных автобусов, которые
будут курсировать по полноценным маршрутам без участия водителя.



Теги: Япония, автобус, беспилотник
 
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