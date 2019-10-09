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В парижском зоопарке свинья научилась использовать "орудие труда" (ВИДЕО)
09.10.2019 10:00
Ученые обнаружили, что свиньи могут пользоваться простейшими инструментами, сообщает Корреспондент.net.
Видео, на котором свинья, живущая в парижском зоопарке, копает землю палкой, опубликовано в Сети. На кадрах видно, как висайская бородавчатая свинья Присцилла сначала роет землю пятачком, затем берет в зубы плоскую деревяшку и пользуется ей как лопатой.
Свинья управлялась с инструментом достаточно ловко. Однако палка как инструмент была менее эффективна, чем пятачок или копыта.
Ученые не могут пока точно сказать, зачем в таком случае животное это делает, но предположили, что ему так удобнее.
Теги: зоопарк, свинья, труд, палка
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