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Американские кардиологи изменили нормы артериального давления

11.10.2019 10:00
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Американские кардиологи изменили нормы артериального давления

Американские кардиологи приняли новые нормы артериального давления. По словам специалистов, в последних рекомендациях сделан упор на снижение порога АД для более раннего начала лечения и предотвращения осложнений, сообщает сетевое издание «ActualNews».
В частности, если ранее верхняя планка артериального давления в идеальном состоянии не должна была превышать 120-129 мм рт. ст. для лиц после 65 лет, то теперь нормальные показатели для всех людей менее 120 мм рт. ст., при нижнем значении – менее 80 мм рт. ст., а повышенное АД идет уже при 120-129 мм рт. ст. и 80 мм рт. ст.
Другая ключевая директива американских кардиологов рекомендует начать лечение при достижении показателя 130/80 мм рт. ст., а не при 140/90 мм рт. ст. Для некоторых людей терапия просто означает внесение изменений в образ жизни с помощью диеты и физических упражнений, в то время как другим лицам понадобятся лекарства для предотвращения осложнений.



Теги: США, артериальное давление, кардиология, норма
 
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