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Xiaomi представила "умный" унитаз с подогревом
25.10.2019 10:50
Китайская компания Xiaomi представила «умный» унитаз, к которому прилагается пульт управления. Кроме этого, присутствует опция сопряжения со смартфоном пользователя, сообщает АН.
Новинка выполнена из керамики. В комплект входит крышка, имеющая трехступенчатый подогрев. Его параметры можно регулировать со смартфона посредством приложения Mijia.
Сливной кран компания Xiaomi выполнила из антибактериального пластика. Он также обладает регулировкой напора воды. Также унитаз имеет функцию биде. После смыва запускается система очистки воздухом и водой. Ее параметры пользователь может настроить.
На домашнем рынке «умный» унитаз уже можно приобрести за 410 долларов.
Теги: техника, смартфон, Xiaomi
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