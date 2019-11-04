Michelin и Maxion создали "неубиваемые" колесные диски (ВИДЕО)

04.11.2019 14:01

Компания Maxion Wheels в сотрудничестве с Michelin создали колесный диск, который не боится выбоин, сообщает Auto24.

Благодаря технологии Michelin Acorus Tech, при наезде колеса на препятствие специальная гибкая часть диска поглощает удар, защищая ступицу от деформации, а шину от разрыва.

Разработчики сообщают, что в тестах с шиной 285/30 R21, которая проезжала через выбоину, на стандартных дисках появилось повреждения шины уже при скорости 28 км/ч, тогда как Flexible Wheel обеспечивала проезд без повреждений при любой скорости. Отмечается, что глубина выбоины составляла 80 мм, длина – 700 мм, а угол удара был равен 70 °.

К сожалению неизвестно, когда можно будет заказать у дилеров Michelin или Maxion такие гибкие колеса.