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Эксперты определили самый безопасный автомобиль
Самым безопасным автомобилем по результатам краш-тестов Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP) эксперты назвали кроссовер Mazda CX-30, сообщает UBR.
Согласно официальному сообщению, в категории «безопасность взрослых пассажиров» авто впервые в истории приблизилось к идеальным результатам. По итогам испытаний, автомобиль получил все пять звезд.
За фронтальный краш-тест кроссовер получил рекордные 37,6 балла (99% от максимально возможного). Ранее такие высокие результаты показывали Volvo XC90 и XC60 с 37 (97%) и 37,2 баллами (98 %) соответственно.
Помимо рекордного балла в категории «безопасность взрослого пассажира», кроссовер также получил высокую оценку в испытании по безопасности пассажира-ребенка (42,2 балла, 86%). В категории «безопасность пешехода» CX-30 оценили в 38,7 балла (80%).
Теги: безопасность, рейтинг, Mazda, автомобиль
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