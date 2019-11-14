Эксперты определили самый безопасный автомобиль

14.11.2019 10:00

Самым безопасным автомобилем по результатам краш-тестов Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP) эксперты назвали кроссовер Mazda CX-30, сообщает UBR.

Согласно официальному сообщению, в категории «безопасность взрослых пассажиров» авто впервые в истории приблизилось к идеальным результатам. По итогам испытаний, автомобиль получил все пять звезд.

За фронтальный краш-тест кроссовер получил рекордные 37,6 балла (99% от максимально возможного). Ранее такие высокие результаты показывали Volvo XC90 и XC60 с 37 (97%) и 37,2 баллами (98 %) соответственно.

Помимо рекордного балла в категории «безопасность взрослого пассажира», кроссовер также получил высокую оценку в испытании по безопасности пассажира-ребенка (42,2 балла, 86%). В категории «безопасность пешехода» CX-30 оценили в 38,7 балла (80%).