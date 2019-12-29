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Американская астронавтка установила новый рекорд пребывания в космосе
29.12.2019 10:30
В субботу 40-летняя американская астронавтка Кристина Коч превзошла рекорд пребывания в космосе для женщин. Ранее рекордной была отметка в 288 дней, сообщает телеканал 112 Украина.
Коч прибыла на космическую станцию еще 14 марта и планирует там пробыть еще около двух месяцев. Просчитывается, что рекордсменка пробудет в космосе в течение 328 дней, почти 11 месяцев, что на 12 дней меньше самого длинного полета в космос астронавта NASA (340 дней).
Теги: космос, женщина, рекорд, астронавт
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